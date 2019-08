Hoje às 18:20 Facebook

Portimonense e Sporting disputam, este domingo, às 18.30 horas, no Estádio Municipal de Portimão, o jogo da terceira jornada do campeonato. Os leões procuram a vitória para ultrapassar os rivais, F. C. Porto e Benfica, na classificação.

Acompanhe a partida, minuto a minuto, aqui: