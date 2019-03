Hoje às 19:29 Facebook

Twitter

Partilhar

A seleção nacional recebe a Sérvia, esta segunda-feira, no segundo jogo da fase de apuramento para o Euro 2020, com início marcado para as 19.45 horas. A seleção empatou sem golos frente à Ucrânia no primeiro jogo da qualificação para o Europeu, disputado na última sexta-feira.

Siga em direto aqui