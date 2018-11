Hoje às 17:53 Facebook

Qarabag e Sporting defrontam-se, esta quinta-feira, em jogo a contar para a quinta jornada da fase de grupos da Liga Europa. Os leões ocupam o segundo lugar do grupo com sete pontos, menos três do que o Arsenal e mais quatro do que o Vorskla Poltava e Qarabag, terceiro e quarto classificado, respetivamente.

Acompanhe o jogo ao minuto aqui: