F. C. Porto e Rio Ave jogam, este domingo, no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, na 7ª jornada da I Liga. A equipa portista tenta alcançar o Benfica e o Famalicão, que estão nos dois primeiros lugares da Liga Portuguesa de futebol.

Acompanhe a partida, minuto a minuto, aqui: