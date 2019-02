Hoje às 19:55 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting recebe, esta quinta-feira, às 20 horas, no Estádio de Alvalade, os espanhóis do Villarreal, no jogo da primeira mão dos dezasseis avos de final da Liga Europa. O árbitro francês Clément Turpin foi o escolhido para o encontro.

Acompanhe a partida, minuto a minuto, aqui: