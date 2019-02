Hoje às 17:23 Facebook

Sporting e Benfica defrontam-se, este domingo, em Alvalade em jogo a contar para a 20.ª jornada da I Liga de futebol.

As duas equipas estão separadas por cinco pontos. O Sporting está a 10 do F.C. Porto, que segue isolado na primeira posição, e o Benfica está em terceiro, atrás do Braga, que tem mais um jogo.