Vitória de Guimarães e Benfica defrontam-se esta sexta-feira, às 21.15 horas, no Estádio D. Afonso Henriques, em encontro da 18.ª jornada do campeonato de futebol, que marca o início da segunda volta. O árbitro é Tiago Martins, auxiliado por André Campos e Pedro Mota. No videoárbitro vão estar Vasco Santos e André Dias.

Acompanhe a partida, minuto a minuto, aqui: