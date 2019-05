Hoje às 18:25, atualizado às 20:12 Facebook

Benfica ou F. C. Porto. Um deles sagrar-se-á campeão nacional de futebol este sábado. As "águias" recebem o Santa Clara, no Estádio da Luz, e os "dragões" enfrentam o Sporting, num clássico no Dragão. Para já, os encarnados vencem por 4-1 e o Sporting ganha por 1-0 aos portistas.

Acompanhe aqui, minuto a minuto, as duas partidas que decidem o campeonato: