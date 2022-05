O F. C. Porto pode sagrar-se hoje campeão nacional 2021/22 e até conta com dois resultados possíveis para lançar a festa em pleno Estádio da Luz (18 horas, BTV). A equipa de Sérgio Conceição está a um empate ou uma vitória de recuperar as insígnias e, mesmo que seja derrotada pelo Benfica, ainda pode acabar a noite a celebrar, caso o Sporting não vença, a partir das 20.30 horas, no terreno do Portimonense. Siga ao minuto o dia do clássico que pode decidir o campeão.