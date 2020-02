Hoje às 20:45 Facebook

Académico de Viseu e F. C. Porto disputam, esta terça-feira, no Estádio do Fontelo, o jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. João Pinheiro será o árbitro do encontro, assistido por Bruno Rodrigues e Nuno Eiras e com Gustavo Correia como quarto árbitro. No videoárbitro vai estar Carlos Xistra, auxiliado por Marco Vieira.

Acompanhe a partida, minuto a minuto, aqui: