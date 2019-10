Hoje às 20:37 Facebook

Alverca, do Campeonato de Portugal, e Sporting, da I Liga, disputam, esta quinta-feira, às 20.45 horas, em Alverca do Ribatejo, o jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal. Luís Godinho será o árbitro do encontro, auxiliado por Pedro Mota e Valter Rufo, enquanto o quarto árbitro será José Quitério. Nesta fase da prova não há videoárbitro.

Acompanhe a partida, minuto a minuto, aqui: