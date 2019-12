Hoje às 20:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Benfica e Braga disputam, esta quarta-feira, no Estádio da Luz, o jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal. Artur Soares Dias é o árbitro nomeado para o encontro, auxiliado por Rui Licínio e Paulo Soares e com Manuel Mota como quarto árbitro. No VAR, vai estar Carlos Xistra, assistido por Marco Vieira.

Acompanhe a partida, minuto a minuto, aqui: