Hoje às 19:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Benfica e Famalicão disputam, esta terça-feira, no Estádio da Luz, o jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Hugo Miguel será o árbitro do encontro, coadjuvado pelos assistentes Bruno Jesus e Ricardo Santos e com João Bento como quarto árbitro. Bruno Esteves será o videoárbitro, assistido por André Campos.

Acompanhe a partida, minuto a minuto, aqui: