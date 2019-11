Hoje às 17:55 Facebook

Benfica e Marítimo disputam, este sábado, às 18 horas, no Estádio da Luz, o jogo da 12.ª jornada do campeonato. Fábio Veríssimo é o árbitro nomeado para o encontro, auxiliado por Rui Teixeira e Pedro Martins, e com Luís Máximo como quarto árbitro. No vídeoárbitro vai estar Luís Ferreira, assistido por Jorge Fernandes.

Acompanhe a partida, minuto a minuto, aqui: