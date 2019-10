Hoje às 20:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Benfica e Portimonense disputam, esta quarta-feira, às 20.15 horas, no Estádio da Luz, o encontro da nona jornada do campeonato. Manuel Mota será o árbitro do jogo, auxiliado por Luciano Maia e Pedro Ribeiro, e Hélder Carvalho será o 4.º árbitro. O videoárbitro ficará a cargo de Vítor Ferreira, auxiliado por Paulo Miranda.

Acompanhe a partida, minuto a minuto, aqui: