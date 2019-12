Hoje às 19:47 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica recebe esta terça-feira, no Estádio da Luz, os russos do Zenit, em jogo da sexta e última jornada do Grupo G da Liga dos Campeões. Os encarnados já não podem passar aos oitavos de final da competição, mas ainda têm hipótese de "saltar" para a Liga Europa.

Acompanhe a partida, minuto a minuto, aqui: