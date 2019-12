Hoje às 20:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Casa Pia e F. C. Porto defrontam-se, esta quinta-feira, no Estádio Pina Manique, em Lisboa, em jogo da segunda volta do Grupo D da Taça da Liga. Vítor Ferreira é o árbitro nomeado para o encontro, auxiliado por Pedro Fernandes e Paulo Miranda e com João Bento como quarto árbitro.

Acompanhe a partida, minuto a minuto, aqui: