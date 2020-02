Hoje às 20:41 Facebook

O F. C. Porto defronta esta quarta-feira o Académico de Viseu na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. O jogo está marcado para as 20.45 horas, no Estádio do Dragão.

Os dragões tentam chegar à final da Taça de Portugal no Estádio do Jamor. Acompanhe o jogo em direto aqui: