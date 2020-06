JN Hoje às 21:20 Facebook

O F. C. Porto recebe esta quarta-feira o Marítimo, no Estádio do Dragão, no Porto. A equipa azul e branca tem atualmente 60 pontos e pode ultrapassar o Benfica no primeiro lugar se vencer o encontro. O Marítimo tem 25 pontos e é o 15.º classificado.

Acompanhe a partida, minuto a minuto, aqui: