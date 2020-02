Hoje às 20:41 Facebook

O Benfica tenta, esta terça-feira, chegar à sua 37.ª final da Taça de Portugal de futebol, competição em que é recordista, com 26 títulos, diante do Famalicão, que, a jogar em casa, procura uma presença inédita no Jamor.

As 'águias' chegam ao segundo jogo das meias-finais com uma vantagem mínima, depois de terem vencido a primeira mão por 3-2, há uma semana.