Marítimo e F. C. Porto disputam, esta quarta-feira, às 18.45 horas, no Estádio dos Barreiros, no Funchal, Madeira, o encontro da nona jornada do campeonato. Jorge Sousa será o árbitro do jogo, auxiliado por Nuno Manso e Sérgio Jesus, e Anzhony Rodrigues será o 4.º árbitro. No VAR estará Nuno Almeida, acompanhado de André Campos.

Acompanhe a partida, minuto a minuto, aqui: