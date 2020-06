JN Hoje às 19:01 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sport Lisboa e Benfica desloca-se esta quarta-feira ao Algarve para um jogo com o Portimonense. A equipa da Luz está em igualdade pontual com o F. C. Porto no primeiro lugar da I Liga. O clube de Portimão está no penúltimo lugar da classificação.

Acompanhe a partida, minuto a minuto, aqui: