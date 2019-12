Hoje às 16:50 Facebook

O Sporting defronta, este sábado em Portimão, o Portimonense na última jornada da fase de grupos da Taça da Liga. O Sporting é atual terceiro classificado do grupo C, que é liderado justamente pelo Portimonense, em igualdade pontual com o Rio Ave, somando cada um deles quatro pontos, mais um do que a equipa 'leonina'

