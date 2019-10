Siga em direto o Portugal - Luxemburgo

Hoje às 19:43 Facebook

A Seleção Nacional de futebol está a vencer o Luxemburgo por 1-0, ao intervalo do encontro do Grupo B de apuramento para o Europeu de 2020, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Um golo de Bernardo Silva, servido por Nelson Semedo, aos 16 minutos, dá vantagem ao conjunto comandado por Fernando Santos.

Em caso de triunfo, Portugal, detentor do título, pode garantir na segunda-feira o apuramento para a oitava fase final e sétima consecutiva, desde 1996, caso vença na Ucrânia e a Sérvia não triunfe na Lituânia.

Acompanhe a partida, minuto a minuto, aqui: