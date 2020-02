Hoje às 17:13 Facebook

O Sporting recebe, este domingo, em Alvalade, o Portimonense, em encontro da 20.ª jornada do campeonato. Hugo Miguel é o árbitro escolhido e será auxiliado por Bruno Jesus e Ricardo Santos, com José Rodrigues a quarto árbitro. No VAR estará Hélder Malheiro, assistido por Rui Teixeira.

Acompanhe a partida, minuto a minuto, aqui: