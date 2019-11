Siga em direto o Sporting-Belenenses SAD

Hoje às 18:21 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting recebe, este domingo, a Belenenses SAD em jogo a contar para a 10ª jornada da I Liga.

Se o Sporting regressar às vitórias, depois do desaire em Tondela (1-0), na jornada anterior, pode recuperar algum terreno para, pelo menos, o terceiro lugar, já que o Famalicão perdeu pontos nesta ronda, ao empatar no sábado 3-3 na receção ao Moreirense.O Belenenses, por sua vez, é 14.º classificado, com 11 pontos, os mesmos que o Moreirense (13.º), equipa que tem mais um jogo disputado.

Acompanhe aqui ao minuto.