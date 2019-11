Hoje às 17:29 Facebook

O Sporting visita o Tondela no Estádio João Cardoso, este domingo, em jogo da 10.ª jornada da I Liga. Os beirões ocupam a oitava posição da tabela, com nove pontos, e os "leões" seguem em quarto, com 17.

Acompanhe o jogo, minuto a minuto, aqui.