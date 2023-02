APAF analisa críticas do presidente do Benfica à arbitragem em Braga

JN Hoje às 10:09 Facebook

Associação de árbitros está a analisar o conteúdo das declarações de Rui Costa antes de apresentar queixa ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) está a analisar o conteúdo das declarações do presidente do Benfica, no final do jogo com o Braga, e só depois irá tomar uma decisão no sentido de apresentar uma queixa ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), apurou o JN.

No final do jogo, em Braga, onde o Benfica foi eliminado nos quartos de final da Taça de Portugal, Rui Costa criticou a atuação do árbitro Tiago Martins, queixando-se "de um penálti claríssimo sobre Gonçalo Guedes" e recordando, ainda, que "foi o mesmo árbitro que fez de VAR na Luz e quase obrigou Soares Dias a marcar o penálti contra o Benfica no jogo com o Sporting, num lance quase com a mesma dinâmica" daquele que ocorreu no Minho. "E este com mais intensidade, fez vista grossa", queixou-se.

O dirigente destacou ainda que "o senhor Fábio Melo [VAR] não é virgem nestas situações" e sublinhou que "não se compreende o que o mesmo árbitro e VAR terem dois critérios diferentes no mesmo jogo". São estas declarações que a APAF, liderada por Luciano Gonçalves, está a analisar.

Recorde-se ainda que no final do jogo Rui Costa confrontou o árbitro TIago Martins no túnel.