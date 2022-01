APAF apresenta queixa contra o Benfica

JN Hoje às 18:30 Facebook

Twitter

Partilhar

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) apresentou, sabe o JN, queixa do Benfica ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Em causa estão as críticas do clube encarnado à arbitragem do jogo diante do Moreirense, no Estádio da Luz, publicadas, este domingo, na "newsletter" do Benfica.

"Pela segunda vez esta época, o mesmo VAR, Bruno Esteves, validou um golo precedido de ilegalidade, ficando a dever à verdade desportiva do campeonato 4 pontos que o Sport Lisboa e Benfica deveria ter a mais nesta altura. O Sport Lisboa e Benfica vai, por isso, questionar o Conselho de Arbitragem sobre que medidas serão tomadas para que situações como esta não se repitam. E exigirá uma resposta clara sobre a matéria. Nesse sentido, o Sport Lisboa e Benfica renova a sua exigência de verdade e equidade em todos os jogos do Campeonato, lembrando igualmente que também no jogo do Dragão para o campeonato foi prejudicado por omissão do VAR no golo de Fábio Vieira", pode ler-se.

Na opinião dos encarnados, o golo do Moreirense não deveria ter contado por um eventual fora de jogo de Rafael Martins no momento do cruzamento, considerando que o avançado teve influência no decurso da ação ocorrida na grande área encarnada.

Veja o lance:

PUB

Benfica e Moreirense empataram (1-1), este sábado, no Estádio da Luz, em jogo da 18.ª jornada da Liga. Gilberto, na própria baliza, e Darwin marcaram os golos. Com este empate, o clube encarnado fica em terceiro, com 41 pontos, e pode ver o líder F. C. Porto, com 47, e o Sporting, segundo com 44, e que entram em campo no domingo, aumentarem a vantagem. Já o Moreirense soma o segundo jogo sem perder e está em 13.º, com 16 pontos.