APAF regista 15 agressões a árbitros esta época

João Loureiro é outra vítima da violência nos campos de futebol. Salgueiros nega cabeçada

O episódio que manchou e suspendeu o Salgueiros-Marítimo B foi o 15.º registado pela APAF esta temporada como uma agressão a um árbitro de futebol, apurou o JN. A última vítima foi o jovem João Loureiro, de 24 anos. Este número é, contudo, rejeitado pelo Salgueiros que, em comunicado, nega a agressão de Amadu Turé e defende a conclusão dos minutos que ficaram por disputar. Cabe agora ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol analisar o caso.

Para já, Salgueiros e Marítimo B surgem na classificação da Série B do Campeonato de Portugal com menos um jogo, apesar de terem disputado 87 dos 90 minutos do duelo entre ambos, anteontem. Depois do golo do empate dos madeirenses, Amadu Turé, que se estreava na equipa de Pedro Barroso, empurrou um adversário, viu o vermelho e virou-se ao árbitro João Loureiro, que acabou estendido no chão após um encosto de cabeças, dando, em seguida, o jogo por terminado. O JN apurou que o juiz se deslocou depois ao hospital, mas encontra-se bem.