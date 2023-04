Apanha-bolas atingido por Otávio esteve no Olival a conviver com os ídolos

JN Hoje às 15:38 Facebook

Gonçalo Pereira foi protagonista num incidente infeliz durante o jogo com o Santa Clara e esta terça-feira esteve no balneário da equipa principal.

Gonçalo Pereira, apanha-bolas durante o F. C. Porto-Santa Clara, viveu, esta terça-feira, um dia especial.

O jovem, que no último jogo no Estádio do Dragão foi atingido por um alívio de Otávio, que se desculpou imediatamente, esteve no Olival e conviveu com todos os jogadores e treinadores da equipa principal do F. C. Porto, tendo, inclusivamente, recebido uma camisola autografada por Otávio e pelos restantes futebolistas.

"Estar no balneário com os meus ídolos foi uma experiência única. É um dia inesquecível", declarou Gonçalo Pereira.