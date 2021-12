Apanha-bolas decisivo em golo do F. C. Porto elogiado por Conceição

Afonso Brito, jovem da formação do F. C. Porto que desempenhou o papel de apanha-bolas no clássico contra o Benfica, foi congratulado por Sérgio Conceição no final do encontro.

O jovem dragão teve um papel decisivo no primeiro golo dos azuis e brancos, marcado por Fábio Vieira, ao ter chegado a bola a Manafá, mal saiu do terreno de jogo, o que permitiu apanhar os jogadores do Benfica desconcentrados e deixar os adeptos a festejar o primeiro golo do camisola 50 na Liga, em 2021/22.

No final, Sérgio Conceição não esqueceu a ajuda e foi conversar com Afonso Brito, desejando que, daqui a uns anos, seja ele a jogar no estádio do Dragão contra o Benfica. O atleta conseguiu ainda tirar fotos com alguns dos seus ídolos após o final do jogo.

Em 2019, Mourinho protagonizou um momento similar pois, quando estava no comando técnico do Tottenham, um apanha-bolas realizou uma proeza parecida à de Afonso Brito, que permitiu aos Spurs chegarem ao golo. No final José Mourinho elogiou-o publicamente em conferência de imprensa.