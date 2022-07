Apesar da crise, Barcelona é o clube que mais investiu este verão

JN Hoje às 11:41 Facebook

O Barcelona é o clube que mais gastou neste mercado. Até este momento, os catalães já investiram 153 milhões de euros em contratações. Bayern de Munique e Arsenal completam o pódio.

Imune às críticas, depois de ter anunciado, há um ano, uma dívida de 1,35 mil milhões de euros, o presidente do Barcelona, Joan Laporta, continua empenhado em construir um plantel competitivo para retomar o trilho dos títulos.

Nas contratações de Robert Lewandowski, ao Bayern de Munique, do ex-leão Raphinha, ao Leeds, e do defesa central Jules Koundé, ao Sevilha, os catalães, que ainda não podem inscrever jogadores na liga devido aos constrangimentos orçamentais, investiram um total de 153 milhões de euros.

Nenhum clube chegou a essa cifra, até ao momento. A 15,5 milhões de euros de distância está o Bayern de Munique, um dos principais críticos aos gastos avultados do Barcelona. O treinador dos bávaros, Julian Nagelsmann, chegou mesmo a dizer que os catalães são "o único clube do mundo que contrata jogadores sem ter dinheiro".

O campeão alemão investiu 137,5 milhões de euros nas contratações de Sadio Mané (ex-Liverpool), Matthijs de Ligt (ex-Juventus), Ryan Gravenberch (ex-Ajax) e Mathys Tel (ex-Rennes).

A fechar o pódio está o Arsenal, com 132 milhões de euros gastos nas contratações de Fábio Vieira, ao F. C. Porto, Gabriel Jesus e Oleksandr Zinchenko, ambos oriundos do Manchester City, Matt Turner, ao New England, e Marquinhos, ao São Paulo.

Na lista divulgada pelo sítio "Globoesporte", destaque para o Leeds (108,5 milhões de euros), que ocupa o 5.º lugar, e o West Ham (90,9 milhões de euros), que é 9.º, entre o PSG e a Juventus.