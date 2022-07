Apesar das baixas, dragões são "super" favoritos contra o Tondela

JN/Agências Hoje às 10:15 Facebook

O F. C. Porto, campeão em título e detentor da Taça de Portugal, é "super" favorito' a bater, no sábado, o Tondela e arrebatar a 44.ª Supertaça Cândido de Oliveira, na abertura da temporada 2022/23.

No Estádio Municipal de Aveiro, que recebe a prova pela 12.ª vez nas últimas 14 edições (só 'falhou' os embates entre Benfica e Sporting de 2015 e 2019), os 'dragões' não terão, certamente, problemas para chegar ao 23.º troféu, na sua prova de eleição, mesmo sem o milionário reforço e quatro "cantores".

O central David Carmo, que chegou proveniente do Sporting de Braga a troco de 20 milhões de euros, foi expulso no fecho de 2021/22 e está castigado, tal como Diogo Costa, o lesionado Manafá, Fábio Cardoso e Otávio, estes por cânticos insultuosos contra o Benfica nos festejos do título.

O técnico Sérgio Conceição, que vai partir para a sexta época ao comando dos dragões, também já não terá três elementos que foram muito importantes na dobradinha de 2021/22, casos de Vitinha, Fábio Vieira e Mbemba, nem o filho Francisco Conceição, que trocou, com polémica, o Dragão pelo Ajax.

Em sentido contrário, é provável, de início ou saindo do banco, a estreia oficial do brasileiro Gabriel Veron, o último reforço, proveniente do Palmeiras, num conjunto que terá sempre um onze cheio de qualidade, de Pepe a Taremi, passando por João Mário, Marcano, Zaidu, Grujic, Uribe, Pepê, Galeno, Evanilson ou Taremi.

Se Conceição tem baixas, do outro lado, o novo treinador Tozé Marreco, recrutado ao Oliveira do Hospital, da Liga 3, não tem altas, já que o clube, que caiu para a Liga 2, está impedido desde junho de inscrever novos jogadores.

Desta forma, e para enfrentar o campeão nacional, com o qual perdeu na final da Taça de Portugal de 2021/22 por 3-1 (22 de maio, no Jamor), o conjunto da Beira Alta tem de fazê-lo com os jogadores que sobraram da época passada, mais os jovens provenientes da formação.

Em relação à época transata, saíram vários jogadores importantes, como Pedro Trigueira, João Pedro, Salvador Agra, Juan Boselli, Tiago Dantas, Eduardo Quaresma e Neto Borges, os últimos três após empréstimos.

Para o embate com os dragões, o Tondela tem Babacar Niasse, Tiago Almeida, Bebeto, Naoufel Khacef, Manu Hernando, Pedro Augusto, Iker Undabarrena, Rafael Barbosa, Daniel dos Anjos, Ruben Fonseca ou Tomislav Strkalj, como principais armas.

Será com uma base formada por estes jogadores que o Tondela, 17.º clube a disputar a prova, tentará vencer uma Supertaça em que estará como o terceiro conjunto de um escalão secundário, depois de Beira-Mar (estava na Liga 2 em 1999/2000) e Leixões (II Divisão B em 2002/2003).

O destino destes dois conjuntos foi a derrota - os aveirenses perante o F. C. Porto e os matosinhenses frente ao Sporting -, numa prova conquistada nas últimas 24 edições pelos "grandes": o último emblema a ganhar, sem ser F. C. Porto, Benfica ou Sporting, foi o Boavista, em 1997.

O embate entre o F. C. Porto, campeão nacional e vencedor da Taça de Portugal, e o Tondela, finalista da Taça de Portugal, realiza-se no sábado, pelas 20:45, no Estádio Municipal de Aveiro.