Aplausos e pedidos de demissão no discurso de vice-presidente do Sporting

O ambiente está quente no Pavilhão João Rocha, onde decorre a assembleia-geral (AG) do Sporting para a apresentação das contas do clube em 2018/19. Durante o discurso do vice-presidente para a área financeira, Francisco Salgado Zenha, ouviram-se alguns aplausos, mas, sobretudo, muitas vaias e pedidos de demissão da Direção.

No exterior do recinto, alguns adeptos, alegadamente pertencentes à Juve Leo, colocaram duas tarjas: uma com a já habitual frase "Varandas Out" e outra onde se podia ler: "Amadores... não, obrigado". Entretanto, as tarjas foram retiradas por indicação dos "spotters" da Polícia de Segurança Pública.

Dentro do Pavilhão João Rocha e já com a AG a decorrer - e mais de mil sócios acreditados -, a declaração de Francisco Salgado Zenha, responsável pelas finanças, tanto do clube como da SAD, teve direito a muitas vaias e pedidos de demissão, e alguns aplausos dos associados que apoiam a equipa dirigente.

Entretanto, vários sócios já discursaram, tecendo fortes críticas ao trabalho do elenco diretivo, o que motivou aplausos ruidosos de muitos dos presentes no pavilhão.