Apoio a Bernardo Silva na derrota caseira do City frente ao Wolverhampton

A equipa de Nuno Espírito Santo foi ao terreno do Manchester City vencer por 2-0. Bernardo Silva foi lançado por Guardiola na segunda parte, numa altura em que o marcador ainda não tinha mexido. Apesar da derrota, o internacional português recebeu uma forte mensagem de apoio por parte dos adeptos dos citizens.

A polémica relacionada com o "tweet" de Bernardo Silva, que foi dirigido ao companheiro de equipa Benjamin Mendy, conheceu, este domingo, mais um episódio.

"Era uma brincadeira!! O VAR é um crime maior", dizia um cartaz erguido por um adepto do Manchester City, no decorrer do encontro.

"Era uma brincadeira!! O VAR é um crime maior" Foto: Carl Recine/Reuters

Recorde-se que Bernardo Silva foi acusado de ter feito uma publicação, no Twitter, de cariz racista, que tem feito correr rios de tinta, e pode ser castigado com alguns jogos de suspensão. O internacional português, de resto, já lamentou o sucedido.