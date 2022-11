Após a saída de Cristiano Ronaldo, Glazers ponderam a venda do Manchester United

A família Glazers, dona do Manchester United, está a ponderar colocar o clube inglês à venda e o anúncio estará para breve.

Num dia marcado pela saída de Cristiano Ronaldo do Manchester United, a família Glazers, que detém o clube inglês há 17 anos, está a ponderar desfazer-se dos "red devils". Segundo a "Skay News", os norte-americanos estão a preparar-se para anunciar, em breve, a intenção de vender o United e já estão a procurar aconselhamento com banqueiros sobre o processo de venda, o qual poderá ser total, parcial ou resultar numa parceria estratégica com terceiros.

Os Glazers são donos do Manchester desde 2005 e, recentemente, foram alvo de críticas por parte de Cristiano Ronaldo. "Os donos do clube, os Glazer, não querem saber do clube. Nunca falei com eles, dão todo o poder ao presidente e ao diretor desportivo. Os adeptos têm sempre razão e devem saber a verdade. Eles devem saber que nós, jogadores, queremos o melhor para o clube, eu quero o melhor para o clube e por isso voltei e adoro este emblema. Mas há algumas coisas cá dentro que não ajudam o United a atingir o topo como o City, o Liverpool e agora até o Arsenal. É complicado e será difícil ao United voltar ao topo nos próximos dois, três anos", afirmou na entrevista ao jornalista Piers Morgan.