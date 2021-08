Após casos de covid, atraso no voo impede treino de adaptação do Santa Clara na Eslovénia

JN/Agências Hoje às 14:58 Facebook

O treino de adaptação do Santa Clara ao relvado do estádio Stozice, casa do Olimpija Ljubljana, para o encontro da Liga Conferência Europa de futebol, foi cancelado devido a um atraso no voo dos açorianos para a Eslovénia.

A informação foi avançada esta quarta-feira à agência Lusa por fonte oficial do Santa Clara, que previa sair do aeroporto Francisco Sá Carneiro pelas 11:00, mas o avião que transportaria a equipa não conseguiu chegar a tempo ao Porto, devido a uma avaria, tendo feito escala em Lisboa.

O voo foi remarcado para as 15 horas desta quarta-feira, com saída pelo Porto, estando prevista a chegada a Ljubljana às 20 horas locais (menos uma hora em Portugal continental), o que impossibilitará o habitual treino de adaptação ao relvado.

A equipa açoriana vai levar apenas 14 jogadores para o encontro da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, devido a um surto do novo coronavírus que infetou 10 elementos do clube, incluindo nove jogadores.

Depois de ter vencido por 2-0 na primeira mão, o Santa Clara defronta o Olimpija Ljubljana na quinta-feira, às 19 horas, no segundo jogo.