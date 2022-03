Após episódio de pancadaria, Juniores entram em campo com mensagem

Os jogadores dos Juniores da União Desportiva de Sousense e o Gondomar Sport Clube entraram em campo, este sábado, com uma faixa que continha a mensagem "não à violência".

Depois da confusão da semana passada no escalão de Juvenis - após o apito final do encontro que o Gondomar venceu por 3-2, os pais dos jogadores trocaram insultos que, numa bancada composta por mais de 50 adeptos, depressa degeneraram em agressões - as duas equipas voltaram a encontrar-se mas no escalão de Juniores e fizeram questão de entrar em campo com uma faixa, cuja mensagem dizia "não à violência".

O jogo acabou por começar mais tarde, uma vez que a equipa de arbitragem não compareceu. São os treinadores adjuntos das duas equipas que estão a apitar o encontro.