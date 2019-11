Após insultos racistas, Balotelli atira a bola para a bancada e ameaça sair

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:13 Facebook

Mario Balotelli voltou, este domingo, a ser vítima de insultos racistas em Itália e ameaçou deixar o terreno de jogo. Apoiado pelos colegas, o avançado italiano acabou por ficar e responder ao episódio com um golaço.

O Verona-Brescia deste domingo, a contar para a 11.ª jornada da liga italiana, esteve interrompido devido a insultos racistas. Já na segunda parte, numa altura em que o Verona vencia por 1-0, os adeptos da equipa da casa entoaram cânticos racistas numa altura em que o avançado italiano do Brescia, de 29 anos, protegia a bola perto da bandeira de canto.

Irritado pela atitude, Balotelli reagiu, atirando a bola em direção à bancada, e ameaçou abandonar o encontro. O jogo foi imediatamente interrompido.

A equipa de arbitragem e os companheiros de equipa conseguiram convencer o italiano a regressar ao relvado e o duelo foi reatado depois de através do sistema de som pedirem aos adeptos para pararem com os cânticos. E Balotelli não só terminou o encontro como ainda brindou os adeptos com um golo de fazer levantar a bancada. O Brescia acabou por ser derrotado por 2-1.

Esta não é a primeira vez que o italiano, recentemente apontado ao Flamengo de Jorge Jesus, foi vítima deste tipo de episódios. Mais recentemente, num duelo frente ao Inter de Milão, Balotelli ouviu insultos racistas e, até, ameaças de morte. Os Nerazzurri acabaram por ser multados em 5 mil euros.