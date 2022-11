Aposta em Travassos e Ribeiro para breve

André Bucho Ontem às 23:59 Facebook

Chamada de jovens à equipa principal é para continuar, em especial com a paragem para o Mundial, quando se jogará a Taça da Liga

Ruben Amorim já assumiu que o ataque ao mercado de transferências em janeiro não está na cabeça da equipa técnica ou da Direção e afirmou, ao invés, que a aposta recairá em jovens da formação para injetar sangue novo.

Nomes como Nazinho, Chico Lamba, Mateus Fernandes ou Essugo têm visto os números de utilização subirem e, apurou o nosso jornal, os próximos produtos de Alcochete a somarem minutos são Rodrigo Ribeiro, avançado de 17 anos, e Diogo Travassos, lateral de 18 anos. Os jovens têm trabalhado frequentemente com a equipa principal, ainda que atuem maioritariamente na equipa B e na Youth League, mas a paragem para a realização do Campeonato do Mundo abre portas a uma integração mais séria, em especial com os jogos da Taça da Liga.