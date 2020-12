Apreciado por Sérgio Conceição, Hulk despede-se do Shanghai SIPG

JN Hoje às 14:33 Facebook

O atacante brasileiro, de 34 anos, abre caminho ao possível regresso ao Dragão. Numa mensagem publicada esta segunda-feira na rede social Instagram, Hulk despediu-se do Shanghai SIPG, clube chinês que representa desde 2016 e onde era treinado por Vítor Pereira.

"Hoje, um dia tão importante quanto aquele em que me apresentei, é dia de despedir-me do Shanghai SIPG, equipa onde fui acolhido com muito carinho. Nesses mais de 4 anos sou muito grato aos adeptos que me receberam muito bem. À diretoria e aos jogadores o meu muito obrigado por compartilharmos tantos anos de trabalho e dedicação. Juntos tivemos inúmeras conquistas como a Superliga e a Supercopa, mas também tivemos momentos de superação onde confiávamos uns nos outros, com muita união e vontade de vencer. Como sempre fiz em minha carreira saio deixando muitos amigos", escreveu o avançado, que, conforme o JN já noticiou, tem as portas do Dragão abertas por Sérgio Conceição.



"Sigo minha trajetória, com uma bagagem profissional da qual muito me orgulho! O meu agradecimento de todo coração a família Shanghai SIPG", acrescenteu o avançado que já representou os dragões, entre 2008 e 2012.

Recorde-se que recentemente também André Villas-Boas afirmou que gostaria de ver Hulk de regresso ao F. C. Porto.

Também esta segunda-feira, Hulk já não participou no jogo que ditou a eliminação do Shanghai SIPG nos oitavos de final da Liga dos Campeões asiática, ao perder por 2-0 com os japoneses do Vissel Kobe.