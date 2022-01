Apresentação de Jéssica Silva adiada mais de três horas depois

JN Ontem às 22:26 Facebook

Internacional portuguesa tinha a cerimónia de apresentação no Benfica agendada para as 16 horas desta quinta-feira. Já bem depois das 19 horas, as águias informaram que seria adiada.

O Benfica, de resto, escusou-se a anunciar a nova data de apresentação da jogadora, que regressa a Portugal depois de em 2017/18 ter trocado o Braga pelo Levante.

Os encarnados alegaram atrasos nos exames médicos e, posteriormente, problemas burocráticos. Jéssica Silva chega ao Benfica proveniente do Kansas City, dos Estados Unidos.