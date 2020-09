Apresentação de Otamendi atrasada e Sporting anuncia Tabata

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:04 Facebook

Detalhes negociais em falta atrasam apresentação do central. Bruno Tabata foi anunciado em Alvalade e vai ser o novo camisola sete dos leões.

Benfica: A apresentação de Otamendi estava marcada para esta terça-feira, às 18 horas, mas já vai com mais de três horas de atraso. O Benfica já deu uma justificação: faltam acertar alguns detalhes do negócio e aguarda que Rúben Dias seja oficial no City.

Já o croata Filip Krovinovic vai continuar cedido por empréstimo ao West Bromwich. Na última temporada, o médio já tinha sido emprestado pelos encarnados à equipa inglesa, que então disputava o Championship e conseguiu subir à Liga principal, numa campanha em que Krovinovic disputou 43 jogos e apontou três golos.

Sporting: O clube de Alvalade anunciou a chegada de mais um reforço: Bruno Tabata. O avançado assinou um contrato válido por cinco épocas e ficou blindado com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Depois de cinco épocas ao serviço do Portimonense, o brasileiro Bruno Tabata vai agora jogar com a camisola sete dos leões. O extremo de 23 anos não podia estar mais satisfeito pelo passo na carreira, afirmando que assinou por "um gigante europeu".

Rio Ave: Pelé está de regresso ao clube de Vila do Conde por empréstimo do Mónaco até ao final da temporada e com opção de compra. O médio de 29 anos já tinha representado o Rio Ave em 2017/2018, numa temporada em que cumpriu 38 jogos, marcou sete golos e contribuiu para uma época coroada com o 5.º lugar na tabela classificativa e consequente apuramento para a Liga Europa.

Moreirense: O defesa brasileiro Djavan terminou a ligação com o clube de Moreira de Cónegos ao acordar a rescisão do vínculo contratual extensível até junho de 2021, confirmou à agência Lusa fonte do clube da Liga. O lateral esquerdo de 32 anos cumpriu 12 encontros na primeira temporada em Moreira de Cónegos e deixou de integrar as opções do treinador Ricardo Soares no defeso, face à concorrência do luso-guineense Abdu Conté e do reforço Pedro Amador.

Famalicão: Os minhotos anunciaram a contratação do lateral-esquerdo Edwin Herrera, com um contrato válido por uma temporada. O colombiano de 22 anos destacou-se na equipa principal do Independiente de Santa Fé, pelo qual disputou a Liga colombiana e a Taça sul-americana. Os desempenhos no emblema de Bogotá valeram ainda a chamada à seleção sub-23 da Colômbia, cuja equipa representou no torneio Pré-Olímpico.

Tondela: Os beirões apresentaram dois reforços. O central Enzo Martínez, de 22 anos, chega por empréstimo do Peñarol, clube que representou nas últimas três épocas. Já o avançado Souleymane Anne, de 22 ano assinou contrato até 2022.

Portimonense: O lateral-direito franco-marroquino Fahd Moufi, ex-Tondela, assinou pela equipa de Portimão até junho de 2023, ficando com cláusula de rescisão de 20 milhões de euros.

Belenenses SAD: Os azuis contrataram o guarda-redes Stanislav Kritciuk, que regressa a Portugal depois de representar os russos do FK Krasnodar. Entre 2012/13 e 2015/16, Kritciuk pertenceu aos quadros do Sporting de Braga, realizando um total de 39 encontros pela equipa principal e 14 jogos pela formação secundária, com empréstimos a Rio Ave, no qual disputou apenas três partidas, e FK Krasnodar, que o contratou em definitivo no final do período de cedência.