Apresentada a nova mota de Miguel Oliveira

Equipa KTM mostrou a máquina com que o piloto português Miguel Oliveira irá competir na época 2022.

Miguel Oliveira já posou junto da nova mota da KTM. A equipa apresentou esta quinta-feira a nova máquina para a temporada 2022, que terá como pilotos oficiais Miguel Oliveira e Brad Binder.

Vejas as imagens:

Em declarações à KTM, Miguel Oliveira explicou que apesar da época passada ter sido positiva, poderia ter sido melhor. "No ano passado demos um grande passo em frente em quatro corridas, fui ao pódio três vezes e isso foi muito bom. Mas depois, com a lesão que sofri na segunda parte da época as corridas tornaram-se muito difíceis e foi, definitivamente, uma fase de aprendizagem para mim", revelou o piloto português.

Miguel Oliveira referiu que durante a temporada passada lhe faltou "consistência" e que isso é um dos aspetos a melhorar, explicando que "nunca é fácil ir ao limite e ao mesmo tempo pensar em acabar a corrida". "Diria que se tivesse sido capaz de somar pontos em todas as provas, no final do campeonato o resultado poderia ter sido diferente. Por isso, agora quero tirar o máximo partido do meu potencial, da moto e de toda a equipa, de modo a transformar isso em resultados", disse.