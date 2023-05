Apresentadas 79 queixas de racismo desde 2019 nos recintos desportivos portugueses

Vasco Samouco Hoje às 10:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Insultos xenófobos continuam a ouvir-se nos recintos desportivos portugueses. Ao todo, desde 2019, foram apresentadas 79 queixas, 13 das quais dizem respeito a esta época.

Há racismo, sim senhor. E há para dar e vender, principalmente nos recintos desportivos, mais nos estádio de futebol, onde (quase) tudo é permitido para insultar, minimizar, diminuir, humilhar os que vestem outras cores, defendem causas diferentes e jogam contra os nossos, independentemente do contexto, da divisão, do escalão e até da idade, como se estivessem numa realidade paralela, a reger-se por leis e morais diferentes. Se Espanha está um alvoroço por causa dos impropérios racistas que voltaram a castigar Vinícius Júnior, por cá a realidade também não é muito animadora.

O caso de Moussa Marega, em Guimarães na época 2019/20, foi o mais mediático e um dos mais reveladores do problema, mas esteve longe de ser o único: as denúncias relacionadas com atos discriminatórios, de racismo ou xenofobia, continuam a chegar à Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD).