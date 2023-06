JN Hoje às 09:25 Facebook

Twitter

Partilhar

O terceiro equipamento do F. C. Porto para a próxima época tem no azul a cor dominante, com uns apontamentos em dourado a contrastar.

Foi revelado pela marca que produz os equipamentos do F. C. Porto o terceiro equipamento dos dragões para a temporada 2023/2024.

Stephen Eustaquio, João Mário e Otávio servem de modelos na sessão fotográfica de apresentação da nova vestimenta portista, onde predomina o azul, com alguns apontamentos em dourado.