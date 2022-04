Apresentador brasileiro diz que Jorge Jesus está aberto a regressar ao Flamengo

O apresentador de televisão Benjamin Back, que é amigo do técnico português, disse no canal de televisão brasileiro SBT, que Jorge Jesus tem uma proposta dos turcos do Fenerbahce mas está aberto a regressar, num curto prazo, ao comando do Flamengo, que atualmente é orientado pelo também português Paulo Sousa.

As exibições inconstantes do clube do Rio de Janeiro sob o comando de Paulo Sousa têm colocado alguma pressão mediática sobre a continuidade do técnico à frente da equipa, e na segunda-feira, o apresentador de televisão brasileiro Benjamin Back revelou no seu programa desportivo Arena SBT, que Jorge Jesus estará disposto a regressar ao Flamengo, se Paulo Sousa for despedido.

"Se o Flamengo não está convicto, liga para o Jorge Jesus, que ele volta para o Flamengo. Ele criou uma relação com o clube que é uma coisa inexplicável", disse o jornalista, que ficou amigo próximo de JJ, em 2019, na passagem do treinador pelo Brasil, quando ambos viviam no mesmo condomínio no Rio de Janeiro.

Segundo Benjamim Back, Jorge Jesus terá, recentemente, recebido uma "proposta surreal" para comandar os turcos do Fenerbahce, e que terá pouco tempo para se decidir, apontando que o Flamengo teria de agir rapidamente se quisesse assegurar o treinador.

"Se for para trocar de técnico de novo, troca já. Jorge Jesus recebeu uma proposta surreal do Fenerbahçe, com o presidente a dar-lhe um cheque em branco e perguntou-lhe quais os jogadores que ele deseja. Mas deu um prazo para Jorge Jesus responder", disse o apresentador de televisão.

O regresso de Jorge Jesus ao Flamengo, depois de uma passagem recheada de títulos em 2019, entre os quais o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores, tem sido mais comentado pelos adeptos e pela imprensa pela prestação irregular da equipa sob o comando de Paulo Sousa, que ainda está a adaptar o grupo às suas ideias.

O ex-selecionador da Polónia foi contratado no final de dezembro do ano passado, e em três meses de trabalho ainda não terá convencido os adeptos, sobretudo depois de ter falhado a conquista do Campeonato Carioca.