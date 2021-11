"Cartão do adepto" chumbado no Parlamento

João Faria Hoje às 17:04 Facebook

O Parlamento aprovou esta quarta-feira a revogação do polémico "cartão do adepto", uma proposta submetida pela Iniciativa Liberal.

O denominado "cartão do adepto" foi chumbado no Parlamento, correspondendo à proposta de revogação a respeito apresentado pela Iniciativa Liberal. Já as propostas, para o mesmo efeito, do PCP e do Chega não foram aprovadas.

Após o debate potestativo para revogar a existência do "cartão do adepto", a maioria deu seguimento à proposta de revogação da lei.

Em prática desde há três meses, o mecanismo criado pelo governo pretendia controlar o acesso a zonas especiais dos estádios, habitualmente reservadas às claques. Com adesão reduzida e zonas dos recintos quase maioritariamente despidas de público, o projeto mereceu duras críticas dos clubes e dos próprios associados.

João Cotrim Figueiredo, deputado do Iniciativa Liberal, esclareceu que dado estar próximo o fim antecipado da legislatura, prometeu que voltará a tentar agendar este assunto, no próximo quadro parlamentar, na sequência das legislativas de janeiro.

Esta decisão vem ao encontro das pretensões dos clubes e dos adeptos, que desde a implementação do "cartão do adepto" se manifestaram contra.