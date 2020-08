Ar puro e bar aberto: Eléctrico entra na corrida por Cavani

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:42 Facebook

Sem clube desde que terminou contrato com o PSG, Cavani tem vários clubes interessados e, esta quinta-feira, entrou mais um na corrida: o Eléctrico Futebol Clube.

Numa publicação bem-humorada, o clube de Ponte de Sor, que milita na I Divisão da AF Portalegre, apresentou várias propostas para convencer o craque uruguaio. Desde ar puro do Alentejo, bar aberto à oferta de um kit de caça, não faltam benefícios.

"A Direção do Eléctrico Futebol Clube quer informar a sua massa associativa que, juntamente com o nosso patrocinador oficial, estão a ser reunidos esforços para garantir a contratação do Edi Cavani. Acreditamos que o nosso clube pode oferecer condições que nenhum outro pode oferecer: Sentir a Alma Eléctrico; Ter honra de vestir o nosso manto verde e branco; Respirar o ar puro do Alentejo, longe de multidões e com todas as normas de segurança garantidas; Bar aberto e uma sandes de torresmos, nos jogos em nossa casa; Oferta de um kit de caça e pesca para continuar a dar ao dedo na Albufeira de Montargil; Possibilidade de molhar o pezinho na Ribeira de Sor; Garantia de voos mais altos através da oferta do curso de piloto no Aeródromo de Ponte de Sor", pode ler-se numa publicação.

O nome de Cavani tem sido associado ao Benfica e o craque de 33 anos é um reforço desejado por Jorge Jesus. O treinador dos encarnados já confirmou que Luís Filipe Vieira está a "fazer os possíveis" para que o uruguaio jogue de águia ao peito e as negociações estarão a correr bem.

